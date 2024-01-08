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Французский полковник считает, что арсенала Киева хватит лишь до середины февраля

Французский полковник считает, что арсенала Киева хватит лишь до середины февраля

Украина испытывает сильную нехватку вооружений, и ее арсенал может истощиться уже к середине февраля этого года – в самый разгар зимы.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Это им Зеленский сказал лично?
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