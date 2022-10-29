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Президент NAIZA обратился к Хабибу: «Ты обещал Жасулану бой за титул. Так что ждем»

 После победы Жасулана Акимжана на турнире лиги NAIZA президент казахстанского промоушена Нурбек Карабала обратился к владельцу лиги Eagle FC Хабибу Нурмагомедову: «Хабиб, большое спасибо за то, что разрешил Жасулану Акимжану выступить у нас в лиге.

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