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«Буквально взрывает мозг»: во что превратилась жизнь страдающего деменцией Брюса Уиллиса

«Буквально взрывает мозг»: во что превратилась жизнь страдающего деменцией Брюса Уиллиса

Состояние «крепкого орешка» с каждым днем становится все хуже. Брюс Уиллис соцсетиОбнародование диагноза — лобно-височной деменции — заставило поклонников всего мира переживать за состояние 68-летнего Брюса Уиллиса.

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