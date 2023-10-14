«Буквально взрывает мозг»: во что превратилась жизнь страдающего деменцией Брюса Уиллиса

Состояние «крепкого орешка» с каждым днем становится все хуже. Брюс Уиллис соцсетиОбнародование диагноза — лобно-височной деменции — заставило поклонников всего мира переживать за состояние 68-летнего Брюса Уиллиса.
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