Более половины россиян заявили, что представляют себе будущее страны

Более половины россиян имеют полное или частичное представление, каким будет будущее страны. К такому выводу пришли социологическое агентство «Вебер» и «Мастерская новых медиа», которые опросили 1200 респондентов старше 18 лет, чтобы выяснить, какой они видят Россию.