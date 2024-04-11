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Более половины россиян заявили, что представляют себе будущее страны

Более половины россиян заявили, что представляют себе будущее страны

Более половины россиян имеют полное или частичное представление, каким будет будущее страны. К такому выводу пришли социологическое агентство «Вебер» и «Мастерская новых медиа», которые опросили 1200 респондентов старше 18 лет, чтобы выяснить, какой они видят Россию.

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