Современные «Дети лейтенанта Шмидта» или откуда появилась племянница Андрея Белоусова Американский блогер Наталья Вертинская обратилась к министру обороны России Андрею Белоусову.
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Современные «Дети лейтенанта Шмидта» или откуда появилась племянница Андрея Белоусова Американский блогер Наталья Вертинская обратилась к министру обороны России Андрею Белоусову.
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