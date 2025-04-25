Медвежий угол
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Медвежий угол

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Родители устроили сход у школы, кавказцев отчислили, директора сняли: "Ждите теперь такие бунты в городах России?"

Родители устроили сход у школы, кавказцев отчислили, директора сняли: "Ждите теперь такие бунты в городах России?"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Издевательства над сверстниками там покрывались годами.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Для решения вопроса внутри страны пора возраждать сходы.чиновники этого делать не желают
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14 час.
Helen
Эти мрази САМИ называли себя КАВКАЗЦАМИ, причем здесь автор?
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11 час.
Олег Шульгин
Полностью семьи со всеми родственниками депортировать и так везде , виноват подросток - такое воспитание родителей.
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10 час.
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