Родители устроили сход у школы, кавказцев отчислили, директора сняли: "Ждите теперь такие бунты в городах России?"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Издевательства над сверстниками там покрывались годами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Только враги России могли лоббировать самозанятость для мигрантов
- «Частный музей отказался сносить памятник генералу-предателю»: мемориал коллаборационисту стал местом паломничества нацистов в Ростовской области
- Они же дети: Братья Устархановы пересчитали зубы семиклассникам и их родителям, а теперь не виноваты
Свежие комментарии