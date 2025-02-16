"Главное, вы здесь, а остальное придумаем сами": мать Винника – о его задержании

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов После задержания Александра Винника в Греции и экстрадиции во Францию следователи заявили, что причину для его удержания правоохранители найдут, даже если он невиновен, сообщила в беседе с РЕН ТВ мать освобожденного россиянина Вера Винник.
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