Компании Chery и Huawei полностью рассекретили кроссовер Luxeed R7[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электронный гигант Huawei пока не выпускает автомобили под собственной маркой, но ведет сразу несколько совместных проектов.
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