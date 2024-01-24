Кто написал особую папку Сталина

Валерий Симоненко

Во! Голос реально мыслящего человека! Мой отец был из руководителей - "секретчиков", моя тётка (жена старшего брата отца) из числа ДО ВОЕННЫХ сотрудников канцелярии Кремля... Сами понимаете, что не смотря на режим "держать язык за зубами", всё равно, кое - что (и не только...) у нас в семье некоторые, не подлежащие широкому обсуждению, вопросы, таки же, если не обсуждались, то по крайней мере были известны... И, естественно, для меня были ОЧЕВИДНЫ, не смотря на ОФИЦИАЛНУЮ их трактовку (враньё). Так вот: тётка НИ КОГДА не упоминала о какой то, там, "особой папке" Сталина или ещё чего такого! Даже УЖЕ в НАЧАЛЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ, т.е. уде ПОСЛЕ "разоблачений" Никиты Хрущёва (!), хотя на этом могла сделать себе некие благости и умерла она уже в начале восьмидесятых. Жила в Челябинске по ул. Пети Калмыкова. Её дочь, Нина (моя двоюродная сестра), жила вместе с ней и там же умерла уже в конце 90-х. Остались их внуки. К сожалению, пока Крым, где я живу, был под Украиной,связи с ними уьрачены. Остались только старые советские номера домащних телефонов и адрес... Но они там, видимо, не живут т.к. не отвечают.... И где их теперь искать....? А я уже самый старший из всего рода нашего и более гни кого не осталось, кто бы зоть что то помгнил из истории.