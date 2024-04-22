Рязань вошла в ТОП-30 городов в рейтинге по доходности недвижимости

Наш город занял 29-ю позицию в рейтинге. Среднегодовая реальная доходность инвестиций в квадратные метры в Рязани за три года составляет 15,5%, Тот же показатель за тот же срок, если квартира не сдается в аренду, достигает 12,2%.
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