Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Александровна
    По-моему, пора помочь Ливану: дать наши системы ПВО, послать на помощь наших специалистов по радиоэлектронной борьбе ...Axios: ЦАХАЛ удар...
  • tsan tsan
    Похоже, что генерал "развязал" и начал опять принимать на грудь. Таки, как он , своими глупыми высказываниями дискред...ЦГ: Генерал Гурул...
  • Люся Люся
    симулянт. Как попадают за решётку,так сразу  в обмороки падают: "Их бин больной!   И Ефремов - тот ещё артист симулян...Создатель Рунета ...

На Камчатке увеличилась активность бурых медведей в населенных пунктах

На Камчатке увеличилась активность бурых медведей в населенных пунктах

На Камчатке наблюдается увеличение случаев выхода медведей на территорию населенных пунктов, что побудило местные власти усилить патрулирование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Каулин
Если верить сообщениям ТВ, там уже отстреляли двести медведей из-за того, что они близко подходят к поселениям. Это в богатой стране, где правда денег на людей нет, вместо того, чтобы как-то подкормить их! Они же в спячку без запасов жира не лягут и станут шатунами! Вот когда они станут опасными! На Камчатке никого с мозгами не нашлось?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх