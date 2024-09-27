На Камчатке наблюдается увеличение случаев выхода медведей на территорию населенных пунктов, что побудило местные власти усилить патрулирование.
На Камчатке увеличилась активность бурых медведей в населенных пунктах
Комментарии
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Валерий Каулин
Если верить сообщениям ТВ, там уже отстреляли двести медведей из-за того, что они близко подходят к поселениям. Это в богатой стране, где правда денег на людей нет, вместо того, чтобы как-то подкормить их! Они же в спячку без запасов жира не лягут и станут шатунами! Вот когда они станут опасными! На Камчатке никого с мозгами не нашлось?
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