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Царьград

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"Просто нелюди": солдат ВСУ использовал ребенка как живой щит при атаке БПЛА

"Просто нелюди": солдат ВСУ использовал ребенка как живой щит при атаке БПЛА

Один из солдат Вооруженных сил Украины применил ребенка как живой щит во время нападения БПЛА с прибором ночного видения, который должен был ликвидировать боевиков.

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