ЦБ: атаки беспилотников на маркетплейсы обернутся ростом цен на ряд товаров

Перебои в работе крупнейших маркетплейсов из-за атак беспилотников создают риски повышения цен на ряд непродовольственных товаров, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» Банка России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
- Средняя зарплата ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым