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ЦБ: атаки беспилотников на маркетплейсы обернутся ростом цен на ряд товаров

Перебои в работе крупнейших маркетплейсов из-за атак беспилотников создают риски повышения цен на ряд непродовольственных товаров, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» Банка России.

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