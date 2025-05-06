Боец Жига: снайперы группировки «Центр» начали охотиться за тяжелыми БПЛА

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Военнослужащие снайперских пар группировки войск «Центр» в последнее время начали охотиться за тяжелыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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