«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:30 по московскому времени. Кристал Пэлас – Ливерпуль Дата проведения 5 октября, 14:30, «Селхерст Парк» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица АПЛ Статистика АПЛ.
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