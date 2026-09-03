Александр Сосновский: Если ты русский — ты агент, если ты украинец с автоматом — ты волонтёр

Почему обвинения России в диверсии в Лейпциге строятся на следах, которых никто не видел, но уже названы «доказательствами»? Чем грозит русскоязычным жителям Германии закрытие «Русского дома» на Фридрихштрассе и почему это напоминает экспроприацию? Насколько законным может быть лишение немецкого гражданства за наличие российского паспорта? И остан.
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