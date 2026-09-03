Поче­му обви­не­ния Рос­сии в дивер­сии в Лейп­ци­ге стро­ят­ся на сле­дах, кото­рых никто не видел, но уже назва­ны «дока­за­тель­ства­ми»? Чем гро­зит рус­ско­языч­ным жите­лям Гер­ма­нии закры­тие «Рус­ско­го дома» на Фри­дрих­штрас­се и поче­му это напо­ми­на­ет экс­про­при­а­цию? Насколь­ко закон­ным может быть лише­ние немец­ко­го граж­дан­ства за нали­чие рос­сий­ско­го пас­пор­та? И оста­н.