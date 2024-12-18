Убийство инспектора МАДИ в парке Зарядье квалифицировали как теракт

ТАСС: следствие квалифицировало убийство инспектора МАДИ в Зарядье как теракт Следствие по завершении расследования убийства инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в парке Зарядье 31 декабря 2022 года квалифицировало деяние как теракт.