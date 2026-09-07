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Татар-информ

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Литературный стендап в Казани предварил «Пастернаковские чтения» в Менделеевске

Литературный стендап в Казани предварил «Пастернаковские чтения» в Менделеевске

Казанский парк «Черное озеро» вновь стал одной из площадок, предваряющих Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения».

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