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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейе ван дер Вюрст перешел в «Эсенлер Эрокспор» из «Ховентуда»

Защитник сборной Нидерландов Кейе ван дер Вюрст (24 года, 191 см) продолжит карьеру в Турции. Голландец провел в турецком чемпионате прошлый сезон на правах аренды в составе «Бююкчекмедже».

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