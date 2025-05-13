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Тарасова назвала произволом решение ISU по российским фигуристам

Тарасова назвала произволом решение ISU по российским фигуристам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года.

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