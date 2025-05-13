Тарасова назвала произволом решение ISU по российским фигуристам

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года.