Тарасова назвала произволом решение ISU по российским фигуристам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить российские спортивные пары и танцевальные дуэты к отборочному турниру к Олимпийским играм 2026 года.
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