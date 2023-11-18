В Крыму появился горный гидротоннель для подачи воды в Ялту

ЯЛТА, 18 ноября, ФедералПресс. Под горой Ай-Петри в Крыму пробурили гидротоннель для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны Крымских гор, сообщили в компании, которая занимается строительством сооружения.
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