Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    А ведь сейчас у России есть ещё и "Алабуга". Превесьма хороший вариант для чёткого обнуления спутников США и НАТО на ...Русские, давайте ...
  • Мстислав Водяной
    Это идея Эрнста, а не Киселёва. Хотя и тот и другой понимают, что это блеф.Угроза Байдену от...
  • Teodor
    Почему, пока жаренный петух по "тухлым" яйцам не клюнет, никто не шевелится? Это никому не нужно, это кому то нужно и...МИГРАНТСКИЙ ГОСПЕ...

Если уж в проститутки, то в политические!

Если уж в проститутки, то в политические!

Юляха наконец справилась с радостью, которой светилась в день Лёхиной смерти. Она заявила хомячкам, что теперь будет продолжать дело мужа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Скрипалей травила Россия Новичком- Живы.Новичком травили Навального выжил. Шарните промахнулась.Ингибитор Холинэстеразы продается в аптеке.Много примешь-яд.Врачи знает дозу лечебную.Но врачебная тайна на этот счет.Ингибитор этот антидот от ОВ.
Ответить
3 час.
Алексей Горшков
Я просто ох...удивляюсь! Одно и то же - это же ВЫДАЁТ их хозяев, &quot;на фотографии видны уши фотографа&quot;! Ну ладно - Тихановская-&quot;прынцесса&quot;! Но ведь очевидно, что ИДЕЯ &quot;жена пострадавшего оппозиционера&quot; ПРОВАЛИЛАСЬ !!! Нет - новую &quot;прынцессу&quot; НАКАЧИВАЮТ !!! Ну НЕ ВЫТЯГИВАЮТ ОНИ РОЛЬ СВОИХ МУЖЕЙ !!! И не потому что женщины - а потому что не вытягивают! Как говорил Я.Кедми о ком-то: &quot;Она дура - не  потому,что женщина,а потому что дура&quot;! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: &quot;Работает - значит эффективно&quot;, то сейчас очевидно, что &quot;засбоило&quot; - уже не &quot;тянет&quot;, НО(!) они почему-то не видят,что уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине &quot;прошёл&quot; - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ ЛЕКАЛАМ !!! Но в Белоруссии это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ - сейчас и в Сербии ТО ЖЕ САМОЕ делают. Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют,приспосабливаясь к изменениям,а эти - ТУПО ВПЕРЁД ПРУТ !!!
Ответить
2 час.
ev
elena volkova
А чем им там думать ? Нечем !  По накатанному легче😄
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх