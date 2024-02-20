Если уж в проститутки, то в политические!

Алексей Горшков

Я просто ох...удивляюсь! Одно и то же - это же ВЫДАЁТ их хозяев, "на фотографии видны уши фотографа"! Ну ладно - Тихановская-"прынцесса"! Но ведь очевидно, что ИДЕЯ "жена пострадавшего оппозиционера" ПРОВАЛИЛАСЬ !!! Нет - новую "прынцессу" НАКАЧИВАЮТ !!! Ну НЕ ВЫТЯГИВАЮТ ОНИ РОЛЬ СВОИХ МУЖЕЙ !!! И не потому что женщины - а потому что не вытягивают! Как говорил Я.Кедми о ком-то: "Она дура - не потому,что женщина,а потому что дура"! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: "Работает - значит эффективно", то сейчас очевидно, что "засбоило" - уже не "тянет", НО(!) они почему-то не видят,что уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине "прошёл" - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ ЛЕКАЛАМ !!! Но в Белоруссии это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ - сейчас и в Сербии ТО ЖЕ САМОЕ делают. Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют,приспосабливаясь к изменениям,а эти - ТУПО ВПЕРЁД ПРУТ !!!