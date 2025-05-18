Российское вино: Борис Титов о культурной революции и мировом признании

В России происходит революция в виноделии: страна усиливает позиции на мировом рынке. Борис Титов, владелец "Абрау-Дюрсо", отметил рост производства и потребления вина и рассказал о планах продвижения российского бренда за рубеж.
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