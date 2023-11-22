«Вместо тысячи слов». Минеев и Исмаилов поддели друг друга

Заголовок: “Заместитель тысячи слов”. Минеев и Исмаилов подшутили над друг другом Известный российский боец смешанных боевых искусств Владимир Минеев шутливо высмеял своего соотечественника Магомеда Исмаилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии