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Греция стала «окном» для получения Украиной сжиженного газа из США – The Financial Times

Греция стала «окном» для получения Украиной сжиженного газа из США – The Financial Times

Британская The Financial Times пишет о том, что на фоне разворачивающегося на наших глазах украино-словаукого противостояния вокруг продления газового транзита в ЕС, Украина нашла способ диверсификации поставок СПГ для своих нужд.

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