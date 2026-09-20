Текслер поздравил работников леса с профессиональным праздником

В Челябинской области поздравляют специалистов, чья деятельность связана с лесным хозяйством и переработкой древесины.
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