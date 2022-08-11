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«Соболев чем-то напоминает Дзюбу, но Артем все же потехничнее. Совет Александру — не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил». Орлов о форвардах

Комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве. «Соболев хорош как диспетчер.

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