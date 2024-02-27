Экономист Никита Кричевский раскрыл, почему Россия успешно справляется с кризисами

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Экономист Никита Кричевский, выступая на круглом столе «Российская экономика – институциональные основы устойчивости», заявил, что созданные в стране институты успешно адаптируются к кризисным явлениям, обеспечивая устойчивость развития.
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