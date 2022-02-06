Британия призывает к санкциям против семьи Назарбаева

Санкции позволят заморозить британские активы граждан Казахстана В парламенте Великобритании состоялись слушания, посвящённые так называемым золотым визам, которые выдавались гражданам Казахстана – владельцам элитной британской недвижимости.
Санкции позволят заморозить британские активы граждан Казахстана В парламенте Великобритании состоялись слушания, посвящённые так называемым золотым визам, которые выдавались гражданам Казахстана – владельцам элитной британской недвижимости.
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