Багги против БПЛА: новый вариант специальной боевой машины

Российская армия использует различные средства противодействия БПЛА. Недавно Минобороны показало лёгкую боевую машину, предназначенную для перехвата подобных целей.
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