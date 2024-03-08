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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Новосибирская клиника отказалась оплатить экспертизу после смерти девочки из Барнаула

Новосибирская клиника отказалась оплатить экспертизу после смерти девочки из Барнаула

Больницу обязали оплатить экспертизу, но с этим решением медучреждение не согласилось В Новосибирске больница отказывается оплачивать экспертизу по делу о смерти шестимесячной девочки, несмотря на решение суда.

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