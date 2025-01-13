Рынок труда в Свердловской области: дефицит сохраняется, гонка зарплат заканчивается

Новое время предъявляет новые требования к работникам и работодателямНа рынке труда в Свердловской области на фоне кадрового дефицита растёт количество вакансий, но гонка зарплат при этом замедлилась, пишет агентство ЕАН, ссылаясь на сотрудника одного из кадровых агентств, Елизавету Чурину.