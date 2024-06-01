В Италии представили монументальный арт-объект в поддержку детей Донбасса

В преддверии Международного дня защиты детей в Неаполе появился антивоенный мурал (объект монументальной живописи на габаритных зданиях и других архитектурных сооружениях), выражающий поддержку детям Донбасса.
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