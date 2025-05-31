Машинист поезда и его помощник погибли при обрушении моста в Брянской области

t.me/mmtproc/Московская транспортная прокуратура При обрушении автомобильного моста в Брянской области вечером 31 мая погибли машинист и помощник машиниста пассажирского поезда, который двигался по железнодорожным путям во время ЧП.
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