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Царьград

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РСЧС сообщила об отмене режима беспилотной опасности в Рязани

РСЧС сообщила об отмене режима беспилотной опасности в Рязани

В Рязанской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом информирует РСЧС региона в "Максе", подтверждая, что угроза, связанная с беспилотными летательными аппаратами, больше не актуальна для данного региона.

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