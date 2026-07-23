РСЧС сообщила об отмене режима беспилотной опасности в Рязани

В Рязанской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом информирует РСЧС региона в "Максе", подтверждая, что угроза, связанная с беспилотными летательными аппаратами, больше не актуальна для данного региона.
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