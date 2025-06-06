Пакистанец осужден в США за контрабанду иранского оружия хуситам

Федеральный суд присяжных США признал гражданина Пакистана виновным в контрабанде современного оружия иранского производства йеменским хуситам и угрозах свидетелям, сообщила пресс-служба Министерства юстиции США, 6 июня сообщает Shabtab News.
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