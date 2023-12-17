Компания Illumina нарушила антимонопольное законодательство США

Illumina Inc. заявила, что продаст Grail Inc. после того, как апелляционный суд США установил, что приобретение ею стартапа по обнаружению рака за 7 миллиардов долларов нарушило антимонопольное законодательство.
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