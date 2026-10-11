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Аргументы и Факты

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Ночная атака на Владимир: пожар, эвакуация, отключен свет, данные о раненых

Ночная атака на Владимир: пожар, эвакуация, отключен свет, данные о раненых

Дроны ВСУ атаковали инфраструктурные объекты в пригороде Владимира, что привело к возникновению пожара и масштабным перебоям в электроснабжении.

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