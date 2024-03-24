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Хуситы: атаковать русские и китайские суда в Аденском они не будут

Хуситы: атаковать русские и китайские суда в Аденском они не будут

Подвергаться нападениям они не будут – йеменская военно-политическая группировка «Ансар Аллах». Русские и китайские суда, проходящие через Аденский залив и Красное море, могу чувствовать себя в полной безопасности.

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