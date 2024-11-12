Дотянуться до звезды: секреты далекого космоса раскроют любознательным на Урале

В 100 км от Екатеринбурга, в селе Слобода Первоуральского городского округа Свердловской области расположена интересная точка научно-популярного туристического маршрута – Коуровская астрономическая обсерватория.
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