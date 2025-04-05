Крошечная змея с уникальной ДНК оказалась ключом к болезням человека

Браминский слепун — одна из самых маленьких змей на Земле и одна из самых странных. Это единственная известная змея с тремя наборами хромосом (а не двумя, как у людей), которая может размножаться без пары, создавая точные генетические клоны самой себя.
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