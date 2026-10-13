Почетный президент ФК «Арсенал» Кен Фрайар умер в возрасте 92 лет

В возрасте 92 лет умер почетный президент лондонского футбольного клуба «Арсенал» Кен Фрайар. Об этом 13 октября сообщил клуб на своем официальном сайте.
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