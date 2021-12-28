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В Оренбурге Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим праздником

В Оренбурге Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим праздником

Накануне новогодних праздников в рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отдела полиции № 2 МУ МВД России «Оренбургское» поздравили с наступающим Новым годом детей из семей, состоящих на профилактическом учете.

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