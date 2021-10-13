В Томской области полицейские совместно с дошколятами проложили безопасный маршрут с помощью «Шагающего автобуса»

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Шегарскому району совместно с воспитанниками детского сада № 1 с. Мельниково Шегарского района Томской области провели акцию «Шагающий автобус», направленную на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и отработки практических навыков безопасного поведения маленькими пешеходами.