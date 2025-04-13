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Царьград

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Алексей Смертин пробежал 252 км по Сахаре за 33 часа: достижение спортсмена

Алексей Смертин пробежал 252 км по Сахаре за 33 часа: достижение спортсмена

Бывший футболист Алексей Смертин, в возрасте 49 лет, преодолел 252 км по пустыне Сахара в ультрамарафоне Marathon des Sables.

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