Доброй ночи, Империя. Глупо отсчитывать историю израильского-палестинского конфликта с 7 октября 2023 года - до этого было минимум два десятилетия, когда территория страны под названием Палестина сжималась, как шагреневая кожа.
День ужаса
Комментарии
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TG
Tatyana Gridchina
Лана, а вы историю почитайте и посмотрите на чём Израиль построил своё государство… как раз на болотах и песках… и хочется чтобы все приехали и посмотрели в каких домах живут наши израильские арабы, а в каких евреи… Господи, столько лжи…
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4 час.
Валерий Ворожищев
Первое. Это может разгореться до третьей. Второе. Израиль захватил земли Палестины. Третье. Никаких "святых" земель у евреев на месте Израиля никогда не было. Четвертое. Их армия вместе с куполами и разведкой - коррупционное фуфло.
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3 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
евреи добьются того, что будут ненавидимы всеми и будут рассеяны по всему миру. С запретом создавать своё государство
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1 час.
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