День ужаса

TG Tatyana Gridchina Лана, а вы историю почитайте и посмотрите на чём Израиль построил своё государство… как раз на болотах и песках… и хочется чтобы все приехали и посмотрели в каких домах живут наши израильские арабы, а в каких евреи… Господи, столько лжи…

Валерий Ворожищев Первое. Это может разгореться до третьей. Второе. Израиль захватил земли Палестины. Третье. Никаких "святых" земель у евреев на месте Израиля никогда не было. Четвертое. Их армия вместе с куполами и разведкой - коррупционное фуфло.