Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    Во-первых,они,скорее всего не русские....они евреи и ИЗРАИЛЬТЯНЕ....а их власть не хочет даже обсуждать их судьбу и в...Лавров вступил в ...
  • КУАТ
    Достаточно посмотреть его комментарии. Он развивает русофобию там, где её пока нет и не было. Кому это на руку? На ко...Казахстан всё. У ...
  • Ирэна Н
    Юрий Никулин в гробу переворачивается и матерится... Кто такой Максим.... получил в наследство цирк и на этом его под...Ты грубишь госуда...

День ужаса

День ужаса

Доброй ночи, Империя. Глупо отсчитывать историю израильского-палестинского конфликта с 7 октября 2023 года - до этого было минимум два десятилетия, когда территория страны под названием Палестина сжималась, как шагреневая кожа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TG
Tatyana Gridchina
Лана, а вы историю почитайте и посмотрите на чём Израиль построил своё государство… как раз на болотах и песках…  и хочется чтобы все приехали и посмотрели в каких домах живут наши израильские арабы, а в каких евреи… Господи, столько лжи…
Ответить
4 час.
Валерий Ворожищев
Первое. Это может разгореться до третьей. Второе. Израиль захватил земли Палестины. Третье. Никаких &quot;святых&quot; земель у евреев на месте Израиля никогда не было. Четвертое. Их армия вместе с куполами и разведкой - коррупционное фуфло.
Ответить
3 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
евреи добьются того, что будут ненавидимы всеми и будут рассеяны по всему миру. С запретом создавать своё государство
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх