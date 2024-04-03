Оползень сорвал график движения поездов в Краснодарском крае

Оползень повредил железнодорожные пути на участке Дагомыс - Сочи в Краснодарском крае. Тридцать кубометров грязи и бетона сошли в результате коммунальной аварии, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
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