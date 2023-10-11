Более 400 теплоходов отправились в круизы со столичных речных вокзалов с сентября

Жители столицы могут отправиться в осенний круиз на теплоходах с Северного и Южного речных вокзалов. Об этом напомнили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии