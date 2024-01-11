Не то государство - не обеспечивает всех дворцами...

Мне понравилось выражение: "богат не тот у кого много, а тот кому хватает!"

алекс кузь

Лакировщик, конюнктурщик, выдаёт достигнутый ссср уровень культуры населения за достижения колониального капитализма. А 4 трилл руб кредитов за год, а работы нет. Не будут культурные люди сидеть в нищете и трущобе, когда директора и полиция сидят на золотых унитазах.