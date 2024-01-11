Конунг Ингвар 7,3K подписчиков Читаю мемуары Золотухина. Он тогда репетировал роль Кузькина - по Можаеву.
Не то государство - не обеспечивает всех дворцами...
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Мария Беликова
Мне понравилось выражение: "богат не тот у кого много, а тот кому хватает!"
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19 час.
Вячеслав Гришин
ЗАмки нужны для Понтов. Не богат, но в достатке. Детей трое, программу выполнил!
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18 час.
алекс кузь
Лакировщик, конюнктурщик, выдаёт достигнутый ссср уровень культуры населения за достижения колониального капитализма. А 4 трилл руб кредитов за год, а работы нет. Не будут культурные люди сидеть в нищете и трущобе, когда директора и полиция сидят на золотых унитазах.
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12 час.
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