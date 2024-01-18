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Какие традиционные блюда должны быть на столе на Крещение Господне

Какие традиционные блюда должны быть на столе на Крещение Господне

Крещение — важный православный праздник, который отмечается в середине зимы. Этот день имеет особое значение для многих семей, и одним из важных аспектов его празднования является традиционная еда, приготовленная для праздничного стола.

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